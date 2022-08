Rapallo: incidenti, invito del sindaco alla prudenza - LevanteNews

Liguri piena di turisti. Con i pro ci sono anche i contro come l’aumento del traffico e degli incidenti. Almeno quattro, sia pure senza gravi conseguenze, quelli verificatisi oggi al momento a Rapallo. Il sindaco Carlo Bagnasco, anche dopo il tragico incidente di Chiavari, rivolge un appello: “In questo periodo nella nostra Rapallo si registra una presenza di ospiti molto elevata. Una notizia positiva che richiede particolari accorgimenti. Per questo raccomando a tutte le persone alla guida di prestare la massima attenzione e moderare la velocità sull’intero territorio cittadino. La sicurezza è una priorità e la polizia municipale è operativa sul territorio per agevolare al meglio i flussi veicolari”.