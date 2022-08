Cogorno: Stochino trionfa nella "Traverseé International du lac St-Jean" in Canada - LevanteNews

Dal comune di Cogorno

L’atleta ligure Edoardo Stochino, concittadino di San Salvatore di Cogorno, ha vinto la scorsa settimana la prova di gran fondo di 32 km della 68esima edizione della “Traversée Internationale du lac St-Jean”.

L’impegnativa gara è andata in scena lo scorso sabato 30 luglio a Roberval nello stato del Quebec in Canada.

“A nome dell’amministrazione comunale di Cogorno, rivolgo le più vive congratulazioni per il prestigioso risultato raggiunto da Edoardo Stochino che impreziosisce ulteriormente il suo già importante palmares – ha detto il consigliere incaricato allo sport del Comune di Cogorno, Luca “Beo” Torrente -. Grazie per aver portato cosi in alto il nome di San Salvatore di Cogorno”.

L’atleta ligure, nato nel 1997, è specializzato nella 25 km nel nuoto di fondo. Il 17 agosto 2014 vince la sua prima medaglia importante agli europei di nuoto a Berlino conquistando una medaglia di bronzo nella 25 km.