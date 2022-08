Un uomo di 43 anni, oggi alle 12.30 circa, è caduto tra gli scogli attigui a via Tito Groppo alla foce del fiume Entella a Chiavari. Scattato l’allarme con il 118 e la Croce Rossa di Lavagna, sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Chiavari. Una volta recuperato, l’uomo è stato traferito in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.