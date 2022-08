Camogli: stasera Burraco benefico pro "Ghirotti" alla bocciofila - LevanteNews

Una piacevole serata all’aperto, giocando a burraco per sostenere una buona causa. Alla bocciofila “A. Corzetto” di Camogli è in corso il IV° Memorial “Ileana Gimelli” a favore dell’Associazione “Gigi Ghirotti” a cui stanno partecipando 64 coppie (32 tavoli); arbitro Ermanno Tesserini.

L’iniziativa si deve a Roberta Morando, figlia di Ileana Gimelli che frequentò per lungo tempo la bocciofila oltre ad essere una delle prime pallanuotiste in Italia nella squadra della Rari Nantes Camogli. Alla bocciofila la ricordano con grande affetto.

Prima del via al torneo il saluto di Roberto Vucas, presidente della bocciofila, che ha ringraziato i commercianti di Camogli e del circondario che hanno risposto con generosità; i volontari che hanno lavorato per la serata; il Comune per il sostegno alla bocciofila; Carlo Casaleggio e Vittorio Musumeci della “Gigi Ghirotti”.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale presente il consigliere Gennaro Costaro, che ha augurato a tutti una piacevole serata.

Vittorio Musumeci ha ringraziato i partecipanti e ricordato l’impegno svolto dall’associazione con sensibilità ed umanità perché “C’è tanto da fare quando non c’è più niente da fare”.

A fine torneo un premio per tutti i giocatori; ai primi 3 un’opera ideata da Roberta Morando.

Nella foto Stefania Cerulli, consigliera bocciofila; Roberta Morando; Ermanno Tesserini; Roberto Vucas; Gennaro Costaro; Vittorio Musumeci