Camogli: "Sì a messa in sicurezza della costa e incremento lavoro" - LevanteNews

Da Angiolino Barreca

https://www.levantenews.it/2022/08/08/camogli-un-piano-che-comprenda-sicurezza-e-lavoro/

Ho sempre frequentato, sia pure di rado, la splendida Camogli, ma guardandola sempre con l’occhio del turista e, quindi, senza soffermare la mia attenzione agli aspetti dello sviluppo, del lavoro e della sicurezza. Soltanto di recente ho avuto modo di apprezzare la laboriosità di alcuni suoi imprenditori e, in particolare, di coloro che operano nel trasporto marittimo di persone, garantendo i collegamenti con Genova e gli altri Comuni costieri. Bene ha fatto codesta testata a sottolineare l’importanza del loro rafforzamento, garantendo ad essi una migliore collocazione logistica, coniugando l’esigenza di sviluppo imprenditoriale con la messa in sicurezza di ciò che può essere compromesso dalla conformazione geologica della costa e dall’ erosione marina.

Nel percorso di riqualificazione del tratto di costa genovese che dalla foce del Bisagno si svilupperà sino a Punta Vagno (prosecuzione del disegno di Renzo Piano per la zona Fiera-denominato Waterfront di Levante), nel quale sono professionalmente impegnato in qualità di coordinatore di un gruppo di imprenditori, ben si collocherebbe una stazione marittima per i trasporti verso levante utilizzando il mare, purché anche la/e destinazione/i finale/i, nel caso Camogli, sia/siano adeguata/e ad accogliere i nuovi flussi di visitatori.

Ottima anche l’idea di stimolare l’impegno di Renzo Piano e del Presidente/Sindaco della Città Metropolitana Bucci, entrambi uomini di mare e di elevata capacità decisionale. Non so se avrà piacere, perché uomo schivo, ma devo confessare che il vostro Com.nte Nino Bozzo, anch’egli uomo di mare e stimato imprenditore, mi ha già “stimolato” …ad agire. Cosa ne pensano gli Amministratori della Città? I commercianti? Gli albergatori? I cittadini? Le Associazioni impegnate nella salvaguardia del territorio? Sono certo che dal Vostro articolo potrà nascere un bel dibattito e, speriamo, un bel progetto.