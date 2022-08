Calcio/ Presentazione del Rapallo Ruentes 1914 - LevanteNews

Questa sera l’Hotel Europa ha accolto la presentazione della Rapallo Ruentes 1914 in occasione dell’inizio della stagione. Presenti il sindaco Carlo Bagnasco, l’onorevole Roberto Bagnasco, Vittorio Pellerano consigliere incaricato allo Sport, la dirigenza, a tutto lo staff tecnico e ai ragazzi, che saranno protagonisti del prossimo campionato di eccellenza abbiamo augurato un sincero in bocca al lupo per questa nuova avventura calcistica.

Dice Bagnasco; “Da sempre la nostra amministrazione è vicina alle realtà sportive cittadine con cospicui investimenti. Negli ultimi anni per quanto riguarda il mondo del calcio ad esempio, abbiamo realizzato il nuovo campo del ‘Poggiolino’ e riqualificato lo stadio Macera”.