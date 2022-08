'Santa': mostra e premiazione del concorso fotografico Cozzio - LevanteNews

Da Angelo Sigismondo, presidente Angelo, Fotoclub Immagine Avis

Il Fotoclub Immagine AVIS, fondato nel febbraio del 1986 sotto il tetto dell’AVIS di cui fa parte come sezione culturale, nel corso di questi anni è cresciuto fino a diventare, coi suoi 40 soci (da Genova fino a Sestri Levante), uno dei più conosciuti della regione.

Il momento più impegnativo del Club, tra le sue molteplici attività, è l’organizzazione (grazie anche al Patrocinio e al contributo del Comune di Santa Margherita) del Trofeo Cozzio, concorso fotografico nazionale con relativa mostra delle fotografie nell’anfiteatro Bindi di Santa Margherita, prima giudicate da una giuria tecnica e preparata e poi esposte al giudizio critico e a volte impietoso della gente comune, che viene chiamata ad esprimere il proprio gradimento con una vera e propria votazione.

Anno dopo anno la fama di questo concorso è cresciuta tanto che alla fine siamo stati obbligati ad operare una selezione delle opere da portare sul lungomare, fissandone il tetto a “solo” 50 fotografie.

Dopo lo stop di due anni dovuto alla pandemia, quest’anno le opere in concorso hanno raggiunto la quota riguardevole di 302 fotografie per 62 autori provenienti da tutta Italia che si contendono il trofeo Cozzio e un montepremi totale di quasi 4.000 euro.

Quest’anno il tema scelto era “Il colore giallo”

La giuria, formata da un fotografo professionista, Luca Franzi , un giornalista –reporter Franco Borlenghi e un fotoamatore di lungo corso del nostro circolo il Vice Presidente Nino Di Cristofano, hanno faticato non poco per arrivare ad una classifica di merito.

Sabato 13 agosto, nell’anfiteatro Bindi, il pubblico sarà chiamato a stravolgere questa classifica e a premiare quella che riterrà la più bella tra le 50 in mostra e come sempre sarà battaglia.

Alla fine saranno tre le foto che meriteranno un nuovo premio.

La mostra aprirà alle 9.30 e proseguirà fino alla premiazione prevista alle ore 22.00 del 13 Agosto.

In caso di maltempo la mostra slitterà al giorno dopo.