Rezzoaglio: grave bimbo di un anno, con l'elicottero al Gaslini - LevanteNews

Un bambino di poco più di un anno sarebbe caduto alle 18 circa a Villa Cerro, frazione di Rezzoaglio in Val d’Aveto. Scattato l’allarme, è stato portato nella farmacia di via Roma per essere medicato. Nel frattempo è intervenuto il 118 con Tango Uno, la Croce Rossa di Rezzoaglio e dalla Toscana è partito un elicottero che avrebbe portato il bambino in codice rosso al Gaslini. Alle 20.15 tuttavia il caso risulta ancor aperto.

Tra le decine di soccorsi effettuati anche oggi dal 118 di Lavagna, alle 15.10 a Santa Margherita Ligure, la Croce Verde cittadina ha soccorso una persona trasportata in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna; del caso si occupano i carabinieri che hanno la stazione nelle stessa strada.