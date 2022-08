Rapallo: spiaggia delle Saline, è la più amata - LevanteNews

Intanto è una spiaggia senza “muri di cabine” che consente di vedere il mare anche dal marciapiedi rosso. Invoglia a indossare il costume e fare un tuffo in acqua. Nello stesso Golfo (ma questo nessuno lo dice ai turisti, neppure con un cartello) dove Guglielmo Marconi effettuò gli esperimenti che mutarono il mondo della comunicazione. Un’emozione.

La spiaggia delle Saline, riproposta quasi a cent’anni di distanza da quando fu cancellata per far posto al lungomare, sta avendo un successo enorme. Frequentata sia da rapallesi sia da turisti. Il sindaco Carlo Bagnasco e l’assessore ai Lavori pubblici Filippo Lasinio ricevono un sacco di complimenti per questa spiaggia che riduce anche le distanze tra litorali in concessione e libere e che è considerata la spiaggia più simpatica e amata.