Rapallo: la vacanza di Beatrice, la figlia dell'ultimo Re - LevanteNews

Rapallo nasconde i personaggi che la frequentano, a differenza di Portofino dove spesso vengono definite vip persone destinate a finire presto nel dimenticatoio e a volte si ignorano i grandi personaggi.

In una casa di proprietà in via Dante, dietro a Corso Colombo, trascorre lunghe vacanze Beatrice di Savoia* figlia dell’ultimo re d’Italia. Quando nel dopoguerra sui rotocalchi imperversavano le cronache dei reali in esilio, Beatrice era considerata la più simpatica ed estroversa della famiglia, capace di infrangere le rigide regole di casa Savoia. La sua storia sentimentale con l’attore Maurizio Arena ebbe una grandissima notorietà che si traduceva nell’aumento della tiratura dei giornali che ne parlavano.

A Rapallo, o nelle sue ignorate trasferte a Portofino, Beatrice, detta la ‘principessa Titti’ è spesso in compagnia di signore altolocate con cui si intrattiene in lunghe conversazioni, seduta al bar del lungomare. Tra i suoi conoscenti anche l’ex sindaco Mauro Cordano con cui a volte si intrattiene. Ha conosciuto anche il sindaco Carlo Bagnasco (foto) che non ha dato notizia dell’incontro.

***

Da Wikipedia. * (Roma 2 febbraio 1943) è la quarta ed ultima figlia, terza femmina, dell’ultimo re d’Italia Umberto II e della regina Maria José. E’ sorella di Vittorio Emanuele di Savoia, principi di Napoli, della principessa Maria Pia di Savoia e della principessa Maria Gabriella di Savoia. Andata in esilio con i genitori all’età di tre anni, rimase fino alla maggiore età presso il padre a Cascais. Conosciuta alle cronache come la principessa Titti, dopo una chiacchieratissima storia d’amore con l’attore Maurizio Arena. Ha sposato a Luis Reyna Corvalán y Dillon, morto il 17 febbraio 1999. Il matrimonio religioso avvenne a Córdoba nel 1971, Si separarono nel 1995. La coppia ha avuto tre figli.

Nella foto (da Wikipedia) Beatrice e l’attore Maurizio Arena