Monterosso: pino rimosso da strada. Nuotatore soccorso con moto d'acqua - LevanteNews

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia

Questa mattina la squadra dei Vigili del Fuoco di Brugnato è intervenuta in località Rivora, nel comune di Monterosso, per rimuovere un grosso pino caduto su una strada durante la notte e che ha isolato un gruppo di case. Sono occorse circa 2 ore di lavoro ai Vigili del Fuoco per fare a pezzi l’albero alto più di 20 metri e ripristinare cosi’ il transito per abitanti delle abitazioni isolate.

Sempre nella mattinata odierna la squadra dei Vigili del Fuoco di Sarzana ha salvato un giovane esemplare di capriolo caduto nel canale lunense in località Santa Caterina. A dare l’allarme sono stati due passanti che transitando in via San Gottardo hanno notato l’animale in acqua che tentava di risalire le sponde in cemento. Dopo averlo recuperato dal canale in buone condizioni fisiche i Vigili del Fuoco lo hanno liberato nel bosco.

Nel pomeriggio i Vigili del Fuoco in servizio con la moto d’acqua in convenzione con il comune di Lerici hanno soccorso un turista tedesco nello specchio acqueo antistante la Venere Azzurra. Il turista stava nuotando a circa 400 metri dalla riva quando in evidente stato di difficoltà ha chiesto aiuto ad alcune imbarcazioni di passaggio. Il proprietario di una barca a vela lo ha immediatamente caricato a bordo e poi ha chiamato i soccorsi. Coordinati dalla Capitaneria di Porto i Vigili del Fuoco lo hanno trasbordato dalla barca a vela alla propria moto d’acqua e lo hanno poi condotto al molo di Lerici per consegnarlo al personale sanitario del 118.