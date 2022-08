Incendio ad Albenga, evacuate 40 persone - LevanteNews

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

L’incendio che sta interessando la zona tra Albenga e Arnasco, nel savonese, si è diretto a Villanova d’Albenga con 40 persone che sono state evacuate dalla frazione Villaggio Borgomare. Circa metà hanno trovato una sistemazione in autonomia mentre le altre sono state ospitate presso il Palafiori di Villanova.

La Protezione civile regionale si è attivata immediatamente assieme ai vigili del fuoco e ai volontari anti incendio boschivo, per contenere il rogo. Aperto anche il Centro Operativo Comunale. Gli elicotteri sono rientrati e continueranno domani mattina all’alba le operazioni di spegnimento così come il canadair rientrato a Genova. Sul posto 24 vigili del fuoco tra una colonna mobile del Piemonte con due squadre e 26 volontari AIB.