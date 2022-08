Chiavari: Piana dell'Entella, sostegno di Silvia Garibaldi - LevanteNews

Da Silvia Garibaldi, consigliere comunale

Agosto è un mese sempre caldo per la zona interessata dalla cosiddetta diga Perfigli. Il 3 agosto dello scorso anno ricordiamo il blitz delle ruspe, quest’anno il taglio degli ulivi. Sappiamo che c’è un vincolo che sta seguendo un iter e quindi si presuppone che nel frattempo siano in vigore norme di salvaguardia. Inoltre il consiglio della città metropolitana è in scadenza di mandato (il 2 ottobre si vota per rinnovarne i membri).

Durante la campagna elettorale delle ultime comunali tanti (compresi coloro che ora sono l’Amministrazione) si proclamavano contrari all’opera, ma nessuno ora parla. Gli amministratori delle città che afferiscono al piana dell’Entella non devono a mio parere lasciare solo Mangiante il sindaco di Lavagna che ha avuto il coraggio di rimettere in discussione un progetto che sembrava ormai inesorabile e ha riaperto una partita che sembrava persa.

Io ed il mio gruppo esprimiamo il nostro sostegno al Sindaco Mangiante su questo tema e riteniamo fondate le preoccupazioni di Italia Nostra e Lega Ambiente.

Ho protocollato una richiesta di accesso agli atti alla Città Metropolitana per sapere lo stato dell’arte della mitigazione del rischio dell’Entella perché si era parlato di riprogettazioni, ed ora silenzio assordante escluso il rumore del taglio degli alberi.