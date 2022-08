Camogli: vigilia Stella Maris, il concerto della Banda - LevanteNews

Tanti applausi, ieri sera, per il concerto della Banda “Città di Camogli – Giacomo Puccini” che in occasione della vigilia della festa della Stella Maris, la Madonna protettrice di chi va per mare, in programma oggi, ha offerto una serata di musica.

L’ensemble musicale, diretto dal Maestro Giancarlo Dalorto, ha eseguito The Pink Panther di Henry Mancini; La Virgen de la Macarena di Bernardino Bautista Monterde; Bhoemian Rhapsody di Freddie Mercury; Lord of the Dance di Ronan Hardiman; un medley tratto da Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Weber; da Aida di Giuseppe Verdi inno, marcia, danza del 2° atto; Farandole da L’Arlesienne di George Bizet.

Questa mattina ha accompagnato, eseguendo alcuni brani musicali, sia durante la processione via mare dal porticciolo a Punta Chiappa, sia durante la Messa officiata all’altare della Stella Maris a Punta Chiappa.