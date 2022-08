Camogli: bimbo di 5 anni soccorso nel parco di Portofino - LevanteNews

Ancora un soccorso nel Parco di Portofino. Si tratta di un bambino di 5 anni che alle 15 circa è stato trasportato a San Fruttuoso e da qui con l’idroambulanza della Croce Verde a Camogli. Raggiunto il porto, il paziente è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell’Istituto Giannina Gaslini.

In serata, alle 21,40 circa in via Romana a Camogli, sotto la pioggia, a seguito di un incidente i militi della Croce Verde di Camogli e i Volontari del Soccorso di Ruta sono intervenuti per soccorrere due pazinti. Uno è stato trasferito in codice giallo, poi declassato a verde, al pronto soccorso di San Martino; l’altro è stato medicato sul posto.