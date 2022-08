Sori: Festival Organistico Internazionale il 10 agosto - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival

24° Festival organistico internazionale “Armonie sacre percorrendo le Terre di Liguria”

Associazione culturale “Rapallo Musica” ETS

Mercoledì 10 agosto 2022

Sori (Ge)

Chiesa parrocchiale di S. Margherita V.M.

(Piazza della Chiesa 1, Sori – Genova)

Ore 21.15: Concerto d’organo

Corrado Franzoia, organo

Organo “Parodi e Marin”, 1926

Mercoledì 10 agosto 2022 la Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita V. e M. a Sori, in provincia di Genova, ospiterà l’attesa esibizione dell’organista genovese Corrado Franzoia. L’appuntamento si colloca nell’ambito del XXIV Festival Organistico Internazionale “Armonie Sacre percorrendo le Terre di Liguria”, rassegna itinerante promossa dall’Associazione Culturale “Rapallo Musica” ETS che ritorna a Sori dopo due anni di assenza. Si tratterà di una magnifica occasione per riascoltare l’organo “Parodi e Marin” (1926) in un ampio programma comprendente anche due opere del celebre compositore belga César Franck, di cui quest’anno ricorre il duecentesimo anniversario della nascita. Il concerto si avvale del sostegno economico della Fondazione Compagnia di San Paolo, Regione Liguria e Comune di Sori.

CORRADO FRANZOIA – È nato a Genova nel 1952 ed ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “N. Paganini” di Genova diplomandosi in Organo e composizione organistica con il M° Giorgio Bredolo. Ha partecipato al corso di interpretazione tenuto da Harald Vogel all’Accademia organistica di Pistoia. Già organista titolare della Cattedrale di Genova per vari anni ha ricoperto anche il ruolo di Direttore dell’Istituto Diocesano di Musica Sacra. Ha al suo attivo vari concerti ed inaugurazione di organi. Parallelamente all’attività pastorale, dopo venticinque anni di assoluta inattività, ha ripreso con entusiasmo lo studio e l’approfondimento dello strumento.

L’ORGANO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. MARGHERITA V.M., SORI (Ge)

L’organo della Chiesa Parrocchiale di Santa Margherita V. e M di Sori (GE) è stato costruito dalla ditta Parodi & Marin nel 1926. Organo a trasmissione elettrica racchiuso in cassa lignea settecentesca dotata di portelle ubicata dietro all’altare maggiore, con consolle indipendente collocata in navata avente due manuali di 61 tasti e pedaliera concavo – radiale di 32 pedali. Registri azionati da placchette poste sopra le tastiere: I manuale: Grand’Organo, Principale 16’, Principale 8′, Flauto 8′, Ottava 4′, XII 2 2/3’, XV 2′, Ripieno 2 file, Ripieno 4 file, Voce Umana, Tromba 8′. II manuale – Recitativo Espressivo: Principale 8′, Bordone 8′, Viola Gamba 8′, Ottava 4′, XV 2′, Ripieno 4′, Flauto 4′, Flauto in XII 2′ 2/3, Terza 1′ 3/5, Voce Celeste 8′, Oboe 8′, Tremolo. Pedale: Acustico 32′, Contrabbasso 16’, Subbasso 16′, Granquinta 10′ 2/3, Basso armonico 8’, Bordone 8’, Tromba 16’.

PROSSIMI APPUNTAMENTI:

Martedì 9 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Bianchi

João Vaz (P), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

*****

Mercoledì 10 agosto 2022 – Sori (GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Margherita V.M.

Corrado Franzoia, organo

*****

Sabato 13 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Prima esecuzione assoluta del brano “Montallegro Variations” commissionato dall’Associazione “Rapallo Musica” a Naji Hakim

Naji Hakim (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

*****

Martedì 16 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Oratorio dei Neri

Jasmine Vorhauser (A), flauto

Caroline Atschreiter (A), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

*****

Mercoledì 17 agosto 2022 – Chiavari (GE) – ore 21,15

Parco botanico di Villa Rocca (in caso di pioggia Auditorium di San Francesco)

Gruppo di danza storica Balastorie

Joxe Benantzi Bilbao (E), organo

*****

Giovedì 18 agosto 2022 – Follo (SP) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, Piana Battolla

Matteo Venturini, organo

*****

Sabato 20 agosto 2022 – Rapallo (GE) – ore 21,15

Basilica dei SS. Gervasio e Protasio

Jean-Pierre Lecaudey (F), organo

Ore 20.30 Concerto di campane

*****

Domenica 21 agosto 2022 – Coreglia Ligure(GE) – ore 21,15

Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari

Francesco Grigoli, organo

*****

Giovedì 25 agosto 2022 – Ventimiglia (IM) – ore 21,15

Santuario di San Secondo

Stanislav Šurin (SK), organo