Lavagna: al 118 oltre ottanta casi trattati in venti ore - LevanteNews

L’afflusso di turisti e soprattutto il caldo. Da mezzanotte alle 20 il 118 di Lavagna ha effettuato 84 interventi di soccorso, di cui ventidue in codice rosso. Quasi tutti dovuti a problemi sanitari, in particolare crisi cardiocircolatorie. Donne le pazienti più anziane (97 anni) di Neirone e Lavagna; entrambe in codice giallo. La più giovane una bimba di 3 anni soccorsa anche lei in codice giallo per una ferita procuratasi in casa.

Tra le persone in codice rosso, una sportiva di 28 anni, soccorsa in va Amerigo Vespucci a Rapallo e trasportata dai Volontari di Sant’Anna al pronto soccorso del San Martino.

La quantità dei soccorsi per città sembra essere proporzionata al numero di presenze di residenti e turisti. Guida la classifica Rapallo con venti soccorsi, seguita da Chiavari con 16, Santa Margherita Ligure e Lavagna con 10 e Sestri Levante con 9.