Camogli: box privati interrati, in attesa che si completi lo scavo - LevanteNews

A Camogli, i lavori nel cantiere dei “box privati interrati” procedono a rimo serrato. Anche se (foto) occorre ancora completare l’ultima complessa parte dello scavo effettuato anche sotto l’ex magazzino merci, vincolato dalla Soprintendenza ed ora di proprietà del Comune. Si dice che i lavori possano essere ultimati entro la prossima primavera. Il fatto grave è che il progetto generale prevedeva una parte privata ed una pubblica di posteggi e di quest’ultima non si ha più alcuna notizia. Un primo bando è andato deserto per due volte e i soldi realizzati dalla vendita del terreno ai privati sarebbero stati impiegati in lavori assolutamente non prioritari, come è l’esigenza di nuovi posteggi pubblici.