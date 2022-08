Recco: Noemi Live Outdoor (martedì 9), aperte le prenotazioni - LevanteNews

Dallo staff di Carlo Gandolfo sindaco di Recco

A partire da oggi è possibile prenotare l’ingresso gratuito per assistere al concerto di Noemi in programma martedì 9 agosto, nell’ambito “E-20/22”, la rassegna ideata e promossa dal Comune di Recco con la direzione artistica del maestro Angelo Privitera.

Il concerto che avrà inizio alle ore 21.30 si terrà nell’area eventi di Lungomare Bettolo. Nei quattro giorni che precedono l’evento, è possibile prenotare per avere certezza del posto a sedere sul sito www.comune.recco.ge.it, al numero whatsapp 3348754058 o via mail servizi@prolocorecco.it. Data l’affluenza prevista, è consigliabile recarsi sul posto in anticipo.

Noemi ha conquistato il palco di Sanremo con la sua voce e la sua grinta, il brano “Ti amo non lo so dire” è stato certificato Disco D’Oro e in questi mesi si è schierata al fianco di Save The Children per i bambini bisognosi di tutto il mondo. La sua lunga tornata di concerti si è aperta a Buenos Aires e sta proseguendo sui grandi palcoscenici estivi in tutta Italia. Nella tappa recchese della sua tournée la cantante sarà accompagnata dalla sua band, tra le ultime hit e i suoi brani più amati.

“Abbiamo scelto eventi straordinari capaci di catturare l’attenzione a livello nazionale – commenta il sindaco di Recco Carlo Gandolfo – Noemi porterà la sua musica e la meravigliosa carica di una delle artiste più apprezzate del panorama italiano”.