Rapallo: Arena responsabile provinciale Cultura e Innovazione FdI - LevanteNews

Da Giovanni Arena

Con la presente desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento per la

fiducia accordatami dal segretario provinciale Dott. Stefano Balleari con la

nomina a Responsabile Provinciale alla Cultura e Innovazione del partito di

Fratelli d’Italia.

Sarà quindi mio compito impegnarmi ancor di più, attraverso proposte di

convegni e incontri di interesse politico e non solo, al fine di allargare

ulteriormente il già vasto consenso intorno al partito guidato da Giorgia

Meloni.

Peraltro, il mio è un impegno quotidiano, resosi ancora più intenso nell’attuale

campagna elettorale, con l’auspicio di poter dare all’Italia un Governo

finalmente stabile e coeso.

Appuntamento per tutti al 25 settembre. Avanti Patrioti!