Lavagna: Cardiologia, lavori di riparazione all'impianto di condizionamento - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

La direzione sanitaria comunica che in data 05/07/2022 si è svolto sopralluogo presso il reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Lavagna al fine di valutare i lavori necessari per il ripristino del normale funzionamento dell’impianto di condizionamento senza interferire, se non minimamente, con l’attività sanitaria che non ha subito deflessioni nel periodo estivo.

Il tempo intercorso fra il sopralluogo e l’inizio del lavoro si è reso necessario per l’approvvigionamento dei materiali necessari allo svolgimento dello stesso

I lavori inizieranno martedì 9 agosto e si protrarranno per circa una settimana creando il minor disagio possibile ai degenti del reparto cardiologia.

La direzione si scusa anticipatamente per eventuali disservizi che si potranno verificare.