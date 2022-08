Casarza: Iml, altri 6 mesi di cassa integrazione, ma accordo Regione-Carige - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Cisl Tigullio

“IML, il calvario continua. L’accordo di proroga per altri 6 mesi della cassa integrazione straordinaria speriamo diano una piccola boccata di ossigeno ai lavoratori offrendo la possibilità alla proprietà di concretizzare quelle trattative in corso per la cessione o la compartecipazione di risanamento dell’azienda di Casarza Ligure che opera nel campo dei prodotti petroliferi. I lavoratori sono in sofferenza da troppi mesi e occorre una svolta. Il territorio non può permettersi di perdere una realtà storica per l’industria così importante. Intanto la Regione Liguria con Filse e Carige ha stipulato una convenzione per permettere ai lavoratori di chiedere alla banca l’anticipo della cassa integrazione in attesa dell’accettazione da parte dell’Inps. Carige ha dichiarato massima disponibilità ed invita i lavoratori a contattare le loro filiali. Questo anticipo è importante perché la situazione in cui si trovano i lavoratori da troppo tempo non permette di aspettare tempi lunghi per l’erogazione” spiega Marco Longinotti della FIM Cisl Tigullio