Camogli: Stella Maris, variazioni di percorso dei bus - LevanteNews

Dall’ufficio stampa di Amt

Sabato 6 e domenica 7 agosto a Camogli si svolgerà la manifestazione “Stella Maris”, pertanto le linee 773 e 973 subiranno variazioni di percorso dovute alla modifica della viabilità del centro cittadino.

Sabato 6 agosto:

• linea 973, dalle ore 13:00 raggiungerà la stazione F.S. percorrendo via Bettolo senza transitare in via della Repubblica e piazza Schiaffino.

Domenica 7 agosto:

• linea 973, per l’intera giornata raggiungerà la stazione F.S. percorrendo via Bettolo senza transitare in via della Repubblica e piazza Schiaffino;

• linee 773 e 973, dalle ore 18:00 a fine servizio, i bus provenienti da Ruta in direzione Camogli proseguiranno sull’Aurelia fino alla rotonda di Recco dove effettueranno inversione di marcia, quindi raggiungeranno Camogli FS percorrendo via Romagneno, corso Mazzini, via Bettolo, fino al capolinea della stazione ferroviaria, ritorneranno poi verso Recco transitando da corso Mazzini;

Percorso invariato per i bus provenienti da Recco in direzione Camogli – Ruta.

foto di Consuelo Pallavicini