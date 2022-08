Zoagli: "Due strade di grande importanza, ma incompiute" - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

Abbiamo presentato due interpellanze in quanto dall’amm.ne comunale di terminare le strade che sotto citerò non se né sente più parlare e a mio avviso sono di vitale importanza per il collegamento viario a Zoagli.

– Attualmente la stradina che collega la frazione di S. Pietro è stretta, poco illuminata e con ringhiere di protezione fatiscenti, che ha un collegamento bus AMT con capolinea dal cimitero di S. Pietro a Chiavari. In alternativa è stata iniziata da anni la strada detta “ Dei Tessitori “ che dovrebbe collegare S Pietro a Parazzuolo in Via Solari e Queirolo, da li si raggiunge brevemente il centro cittadino, manca poco per essere ultimata ca. 1 Km. Ma presumo “manca la volontà politica “ per realizzarla, una volta realizzata avrebbe una importanza logistica per Zoagli, in quanto dal centro città potrebbero partire i bus AMT per S Pietro con destinazione Chiavari, come succede attualmente sempre dal centro città via S Ambrogio Rapallo sarebbero per Zoagli due comunicazioni fondamentali. Sarebbe opportuno dividere il lavoro da effettuare in due o tre lotti.

– Il Monte Anchetta è Zoagli e li ci sono diverse abitazioni e un Ristorante “ Il Galletto “ molto frequentato da zoagliesi che da anche lustro gastronomico a Zoagli, l’assurdo è che per arrivarci considerando che è una località di Zoagli, bisogna andare a Chiavari, Leivi, Villa Oneto ecc. per poi arrivare al Monte Anchetta, mentre con la strada appropriata dal centro cittadino in ca 20’ ci si arriverebbe. La strada è già stata iniziata dalla precedente amm.ne, ora si tratterebbe di portarla a termine con diversi lotti in quanto mancano da fare ca. 1,5 Km, ma sarebbe importante anche sotto l’aspetto turistico-ricettivo in quanto dalla Fontanabuona in ca.20’ potrebbero venire al mare a Zoagli in modo da anticipare il famoso tunnel Rapallo-Fontanabuona.