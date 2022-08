Uscio: "Mozioni non discusse, la Prefettura sensibilizza il sindaco" - LevanteNews

Da Roberto Aloia, consigliere comunale di minoranza del gruppo “Uscio in pocheparole #cimettiamolafaccia”

La nostra astensione per protesta a presenziare alle sedute di Consiglio Comunale circa la omessa discussione delle seguenti mozioni presentate:

– in data 07/06/2021, avente ad oggetto gli abusi edilizi presenti nel Comune di Uscio ed il servizio scuolabus e trasporto anziani nei Comuni di Uscio – Avegno;

– in data 10/11/2021 avente ad oggetto il servizio scuolabus e trasporto anziani nel Comune di Uscio;

– in data 10/03/2022 avente a d oggetto l’accatastamento immobile di cui al Fg. 17 mapp. 56 nel Comune di Uscio,

alla fine ci ha visti vincitori.

La Prefettura di Genova, che ha ben recepito la situazione, ha infatti, provveduto a sensibilizzare il Sig. Sindaco affinché le mozioni stesse vengano poste all’ordine del giorno della prima seduta di Consiglio Comunale utile.

Preciso, quindi, al Sig. Sindaco, in riferimento al Suo comunicato stampa dell’11 giugno 2021:

– che la nostra attività politica serve a tutelare tutti i cittadini e non solo il 28% dei cittadini uscesi, come lo Stesso asserisce;

– che, probabilmente, i consiglieri del gruppo, dimissionari, non si sono trovati a proprio agio per la gestione anti democratica dell’Amministrazione della cosa pubblica atta a non vedere e risolvere le reali problematiche del paese;

– che il “ci mettiamo la faccia” non è passato di moda se la Prefettura ha dovuto intervenire per sensibilizzare il Sig. Sindaco, affinché, come previsto dalla legge, annunci e discuta in Consiglio Comunale le nostre mozioni riguardanti gli interessi, ribadisco, di tutti i cittadini uscesi.

Vi informeremo in seguito circa quanto la maggioranza tirerà fuori dal cilindro, per continuare nel processo ostruttivo circa l’affrontare le problematiche presenti nel ns paese, da noi segnalate e tutta l’attività svolta dal gruppo.