Scuola: le proposte di Cantiere Verde Legambiente - LevanteNews

Dal Circolo Cantiere Verde Legambiente

Legambiente Scuola e Formazione ha recentemente lanciato le proposte educative ideate per l’anno scolastico 2022/2023.

La progettualità “Scuole Sostenibili” è dedicata a quelle scuole che intendono impegnarsi nella transizione ecologica attraverso azioni concrete di cambiamento. Per gli studenti è l’occasione per contribuire a migliorare le prestazioni ambientali della propria scuola ed essere promotori di processi di cambiamento sul territorio.

Il modulo denominato “+Scienza” è pensato per affrontare l’educazione civica con un approccio interdisciplinare e per sostenere alcune importanti sfide sociali e ambientali contenute nell’Agenda 2030.

Si tratta di proposte alle quali gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono aderire gratuitamente grazie al progetto LIFEClimAction che intende sensibilizzare cittadini, amministrazioni e imprese sugli effetti dei cambiamenti climatici e diffondere una corretta informazione sulle possibilità e gli strumenti per contrastarli, a partire dalla transizione energetica per ridurre l’inquinamento e contribuire all’indipendenza energetica del Paese dalle fonti fossili e inquinanti, come carbone, gas e petrolio.

Sarà cura dei circoli locali – per il Tigullio il Circolo Legambiente Cantiere Verde – supportare e sostenere studenti ed insegnanti in attività ambientali svolte sul territorio.