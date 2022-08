Riomaggiore: lo speciale dell’opuscolo Via dell’Amore è online - LevanteNews

Dal comune di Riomaggiore

È online il numero speciale del periodico dedicato alla comunità di Riomaggiore, Manarola, Groppo e Volastra a cura dell’Amministrazione comunale. L’edizione estiva dell’opuscolo ‘Via dell’Amore’, scaricabile qui, si apre con un editoriale a cura della sindaca Fabrizia Pecunia nel quale emerge come l’intento dell’Amministrazione sia quello di valorizzare l’identità culturale del territorio, promuovendo un turismo consapevole e di qualità. Un percorso che parte dal sostegno all’agricoltura, dalla messa in sicurezza della rete sentieristica, la valorizzazione dei vigneti e degli insediamenti storici.

All’interno del periodico spazio ampio spazio ai lavori su Via dell’Amore. Presente anche il qr code attraverso il quale viene ricordata la possibilità di seguire in diretta in tempo i reali i lavori attraverso la webcam posizionata mesi fa. Si parla inoltre dei sentieri storici, del valore ambientale e culturale dei ‘viaei’ e un focus sul turismo consapevole.

Per la prima volta tutte le pagine sono tradotte anche in lingua inglese, per allargare il bacino di coloro che possono così scoprire il nostro territorio attraverso questo periodico.

“Sin dall’inizio la nostra amministrazione ha cercato di stimolare il più possibile il dibattito e di coinvolgere i cittadini nel percorso decisionale – spiega la sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia -. Questa rivista trimestrale, nata alla fine del 2018, ci consente infatti di diffondere tra la popolazione le cose fatte, i progetti in corso di realizzazione e tutte le iniziative che riguardano la comunità. Nelle pagine di questo periodico sarà possibile trovare una sintesi delle decisioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, un costante aggiornamento sui lavori pubblici, sugli eventi, le iniziative locali, gli incontri periodici e istituzionali. In questo caso si tratta invece di un numero speciale attraverso il quale intendiamo approfondire alcuni temi di interesse per la comunità. In questa edizione ci siamo voluti soffermare sul tema dell’outdoor e della rete sentieristica per mettere a disposizione questo opuscolo anche delle strutture ricettive. In questo modo il turista che risiede nel nostro territorio potrà conoscere e portarsi a casa uno spaccato di realtà, un approfondimento che lo possa aiutare a comprendere il valore della nostra terra e della sua storia”.L’opuscolo, disponibile anche in versione cartacea, si potrà ritirare in edicola, presso le attività commerciali e in Comune.