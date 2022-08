Lettere/ "Rapallo: le canne del Cereghetta invadono la strada" - LevanteNews

Da Alessandro Bonino

In attesa di vedere le futuristiche fontane della Rapallo che verrà in via Laggiaro si possono ammirare i getti di canne che la natura, gratuitamente, elargisce a partire dal greto del rio Cereghetta sottostante.

In barba alla siccità e grazie all’incuria dell’uomo la natura avanza ed è ormai giunta ben oltre la sede stradale come si vede dalla foto allegata.

Qualcuno la fermerà, prima che (non auguriamolo) una bomba d’acqua o anche solo un temporale “rinforzato” trasformi le “fontane” di canne in detriti ostruenti il corso dell’acqua? All’amministrazione comunale la risposta mentre il sole continua implacabile a splendere.