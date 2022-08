Framura: arte e controcultura alla Torre Carolingia - LevanteNews

Da Maria Teresa Ripamonti, biblioteca di Framura

Da sabato 6 agosto a venerdì 12 agosto 2022: “Il tempo non esiste”, mostra personale di Marco Teatro. Inaugurazione sabato 6 agosto ore 19.00. Apertura dal 7-12 agosto: tutti i giorni dalle ore 21.00 alle 23.00

Manifesto mostra Teatro

Sabato 6 agosto 2022, alle ore 21.00: presentazione di “La guerra dei segni – Un’altra storia dell’arte”, di Marco Teatro (Edizioni Agenzia X). Modera la giornalista: Livia Grossi

Manifesto libro Teatro

Marco Teatro è artista, scenografo ed è anche uno dei ricercatori più autorevoli delle arti grafiche controculturali e underground (dal 1993 al 2003 curatore del festival “Happening Internazionale Underground”, che ha toccato numerose città italiane). Pioniere della Street Art, artista eclettico e anticonformista, con la sua produzione spazia in un vastissimo campo tematico e tecnico. Nella sua personale “Il tempo non esiste”, in esposizione alla Torre Carolingia di Framura (Località Costa) dal 6 al 12 agosto, sono raccolte opere eseguite in tempi, tecniche e contenuti differenti accomunate dal tema del tempo. Come dice Teatro stesso: “Il tempo è una convenzione, dettata dalla nostra osservazione sulla materia e il suo mutamento per mezzo della legge dell’entropia”.

L’inaugurazione della mostra, è prevista per le ore 19.00, seguirà un’occasione di tutto interesse per gli appassionati o i curiosi della storia delle controculture. Alle ore 21.00 di sabato 6 agosto, infatti, la giornalista milanese Livia Grossi presenterà, insieme all’autore Marco Teatro, “La guerra dei segni – Un’altra storia dell’arte”, saggio enciclopedico, viaggio indimenticabile in una diversa storia dell’arte: dagli anni Cinquanta negli Stati Uniti, fino ai nostri giorni attraverso le biografie dei protagonisti che, al di là dell’Oceano ma anche in Europa e Italia, hanno forgiato la storia dell’arte underground, e anche di quella convenzionale.