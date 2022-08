Casarza: la tredicenne ustionata non ha avuto bisogno di cure (3) - LevanteNews

Dall’ufficio stampa dell’Asl-4

La direzione del DEA della Asl 4 comunica che – in seguito all’incendio boschivo divampato sul monte Tregin, nei pressi del rifugio Roccagrande, nel comprensorio della val Petronio – nel primo pomeriggio di oggi una minore, di 13 anni, è stata trasportata con l’elisoccorso all’elisuperficie di Sestri Levante. Dopo la valutazione medica a cura dell’equipe del 118 del Tigullio, la giovane non ha avuto bisogno di cure né, dunque, del trasporto in ospedale. Gli operatori hanno contattato e informato i genitori.

La giovane era insieme ad altre tre coetanee scout, tutte provenienti da Milano.

Alle 13.12 è stata inoltrata dal 118 di Genova una richiesta di soccorso per un incendio boschivo sulle alture della val Petronio, dove erano presenti le quattro scout e il custode del rifugio Roccagrande, dove è avvenuto l’intervento del 118. Al momento della chiamata, non è stato riferito di alcun ferito.

È stata inoltrata la richiesta di soccorso ai vigili del fuoco, che hanno attivato l’elisoccorso. L’infermiere dell’elisoccorso ha inoltre chiesto l’invio di un’ambulanza all’elisuperficie di Sestri Levante per il trasporto in ospedale di eventuali feriti.

Il custode del rifugio si è allontanato dall’area dell’incendio con mezzi propri. Solo la tredicenne è stata trasportata in elisoccorso, ma, in seguito alla visita, non è stato valutato necessario trasferirla in ospedale.

Sul posto era presente anche la Polizia municipale di Sestri Levante.