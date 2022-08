Un incendio si è sviluppato improvviso e minaccioso all’1,45 circa a Bargone, nel Comune di Casarza Ligure in Val Petronio. Le fiamme minacciano il rifugio Treggin dove si trovano cinque persone. Dall’aeroporto Colombo di Genova è partito l’elicottero drago per evacuarle. Sul posto i vigili del fuoco di Chiavari; presto arriveranno i volontari. Non è escluso l’intervento di elicotteri e canadair.