Camogli: nuova trasferta per le code di balena - LevanteNews

Da Comunicazione comune Camogli

Dopo la trasferta a Roma dello scorso maggio – richieste dalla direttrice del Festival del Verde e del Paesaggio, Gaia Zadra – le balene questa estate tornano a viaggiare.

L’installazione più fotografata di Camogli partirà infatti il prossimo 18 agosto alla volta di Gressoney-La-Trinité (cui ci lega un patto di amicizia siglato nel 2019, in virtù del comune tributo di fede al Cristo degli Abissi e al Cristo delle Vette) per rimanere in quota dal 20 agosto al 4 settembre, data in cui i rappresentanti delle due Amministrazioni si ritroveranno a Gressoney-La-Trinité. Infine le balene faranno ritorno sul Molo.

Ieri mattina l’assessore Agostino Revello e l’architetto Maurizio Canessa hanno effettuato un sopralluogo a Gressoney-La-Trinité per trovare la giusta location alle ‘balene’: il sito è stato individuato a 2.400 metri d’altitudine, in prossimità del lago Gabiet, e garantirà visibilità e promozione turistica a Camogli anche per gli amanti della montagna, creando uno strepitoso connubio mare-monti a simboleggiare la bellezza e l’unicità dei due Comuni.