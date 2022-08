Camogli: grande cordoglio è morta Marisa Riccobaldi - LevanteNews

Si è spenta a Camogli Marisa Riccobaldi. La notizia ha suscitato immenso sgomento. Il suo nome ricorda il grande passato industriale di Camogli: i retifici Riccobaldi e Giudice, la ditta Pisoni che inviavano i loro prodotti in mezzo mondo e assicuravano lavoro a tantissime famiglie. Imprese poi chiuse soprattutto per la globalizzazione del commercio e l’assedio delle ditte orientali che potevano fruire di costi bassissimi per la mano d’opera. La famiglia Riccobaldi, stimatissima, saldò i numerosi dipendenti fino all’ultima lira.

Marisa dovette anche subire il dolore per l’improvvisa morte del figlio Claudio, dentista, e poi del marito Alberto Passalacqua. Le era rimasta accanto la figlia Conny che l’ha sempre assistita con grande amore e che oggi piange disperata l’adorata mamma..

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 5 alle 10.30 nel Santuario della Madonna del Boschetto di cui era devotissima.