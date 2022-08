Calcio/ Derby amichevole, al Ligorna la sfida contro la Lavagnese - LevanteNews

Dall’Usd Lavagnese 1919

Si é disputata ieri sera la prima amichevole stagionale dei ragazzi di Cammaroto dopo la prima settimana di allenamenti. Di fronte al Ligorna Lombardi e compagni, nonostante la seduta mattutina di allenamento, hanno macinato kilometri e provato a costruire gioco secondo gli schemi del mister, alla fine il 5-0 per i genovesi é un mero dato statistico che va preso con le dovute cautele.

Prima frazione con rapidi capovolgimenti di fronte e Ligorna che costruisce maggiormente costringendo i bianconeri alla rimessa, tre reti di Donaggio che si libera bene dalle marcature e colpisce in contropiede etichettano la prima frazione, la ripresa é più spumeggiante con alcune buone occasioni anche per Sako e Lombardi e Bacherotti che recriminano per due sospetti falli in area, ma le reti al 3′ di Provenzano sul filo del fuorigioco e al 32′ di Bacigalupo bravo ad anticipare Casoni di testa sul primo palo chiudono la contesa.

Prossimo appuntamento ufficiale mercoledì 10 agosto alle 18 al Necchi-Balloni di Forte dei Marmi contro un’altra compagine di Serie D, il Real Forte Querceta di mister Simone Venturi.

Ligorna: Atzori (03), Gualtieri (02), Brunozzi (01), Garbarino (02), Damonte, Scannapieco, Botta, Bacigalupo, Donaggio, Cericola, Silvestri. A disposizione: Caruso, Lipani (02), Tassotti (04), Carozza (05), Bignone (04), Spatari (03), Provenzano, Montemagno (03), Maresca (03), Francesia (04), Ben Ayech, Barbarini (06), El Kalloufi (06), Casagrande (04), Paggini (04). All. Roselli

Lavagnese: Adornato (1’st Faggiano), Zulian Kruhs – 04 (1’st Cosentino – 04), Sanguineti – 03 (1’st Bacherotti – 03), Tagliavacche (16′ st De Paoli – 06), Zavatto (13’st Profumo – 02), Garbarino – 02 (27’st Podestà – 05), Romanengo (24’st Sanguineti – 03), Orvieto – 03 (1’st Trocino – 03), Sako (21’st Lupo – 05), Lombardi (13’st Binaj – 04), Righetti (27’st Casoni – 05). All. Cammaroto

Reti: 15′-33′-36’pt Donaggio, 3’st Provenzano, 32’st Bacigalupo.