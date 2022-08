'Santa': “Opera on the Sea" all’Anfiteatro Bindi - LevanteNews

Da Comunicazione Comune di Santa Margherita Ligure

È in programma per domani sera, giovedì 4 agosto, alle ore 21.15, all’Anfiteatro Bindi di Santa Margherita Ligure, l’evento “Opera on the Sea”, ultimo appuntamento del Genoa International Music Youth Festival in Provincia co-organizzato dal Comune di Santa Margherita Ligure, dalla Regione Liguria e dall’Associazione Internazionale delle Culture Unite.

Una serata dedicata all’opera lirica, che vedrà protagonisti i cantanti Marta Mari (soprano), Camila Guggiana (soprano), Giada Venturini (mezzosoprano), Alessandro Fantoni (tenore), Daniel Ihn-Kyu Lee (baritono) e il Coro Genova Vocal Consort, diretti dalla bacchetta del Maestro Lorenzo Tazzieri.

Ad accompagnare la serata, l’Orchestra Sinfonica Cilena dell’Universidad de Concepción, che si esibirà per la prima volta in Europa.

Il Festival, arrivato con successo alla sua quinta edizione, vuole essere punto di partenza per attività di cooperazione culturale, che favoriscano la nascita di relazioni politiche e diplomatiche con i paesi partner, attraverso l’organizzazione di incontri ufficiali con le delegazioni politiche provenienti dal Cile e da altri Paesi del Sudamerica.