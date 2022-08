San Colombano: siccità nel Lavagna, la replica di Righi al sindaco - LevanteNews

Da Umberto Righi, presidente Fi.Ma. – Chiavari

Il presidente FIMA risponde alla Sindaca, e coinvolge anche Regione e politica

Tramite le pagine dei quotidiani, apprendiamo con estremo piacere che il sindaco del Comune di S.Colombano Certenoli, in queste ultime ore sta seguendo personalmente l’andamento dei lavori di pulizia da arbusti e spianamento dell’alveo del torrente Lavagna. E possiamo altresì confermare che dopo la nostra segnalazione e denuncia alle autorità con intervento della polizia ambientale regionale, non abbiamo più riscontrato riempimenti di buche, tutto documentato con fotografie prima e dopo intervento.

Ma quanto successo prima del nostro intervento, in zona Scaruglia e zona passerella Pian dei Cunei, è ancora sotto indagine della polizia ambientale regionale.

Pertanto non si tratta solo di una scaramuccia tra associazione e sindaco, ma fatti compiuti con tanto di segnalazioni fotografiche….

Resta da parte nostra il dubbio sulla utilità di si fatti lavori, perché alla prima piena il torrente formerà nuovi accumuli nelle zone di deposito e toglierà la ghiaia dove posizionata con le ruspe. Il tutto genera solo permeabilità del letto con sprofondamento dello scorrimento superficiale, accentuando le secche estive.

Ma non è colpa del comune in questo caso, ma dalle leggi emanate o come applicate dagli uffici difesa del suolo. Pertanto il problema va risolto e rivisto alla radice. Per troppi anni si è costruito in zona alluvionale e per troppi anni si sono considerati i torrenti e fiumi solo come canali di scorrimento; adesso va ridata importanza all’ambiente e all’ecosistema fluviale, non parliamo solo di pesci, la biodiversità comprende tutto……

La politica locale in questi giorni ci sta seguendo anche per la annunciata pratica di denuncia alla commissione europea dei pompaggi eccessivi dei pozzi di Coreglia, spero prenda anche posizione sulle modifiche da apportare alla regolamentazione dei lavori in alveo…..

Colgo occasione per tirare in ballo le competenze degli Uffici Regionali (ce n’è per tutti), perché le varie pozze isolate del Torrente Lavagna si stanno prosciugando, ed il pesce in esso contenute andrebbe recuperato dai tecnici regionali e messo in salvo, a meno che gli stessi Uffici riescano a fermare immediatamente le pompe di Coreglia.

Tanto per rendere partecipe la cittadinanza, la informiamo ricordando cosa cita la Legge Regionale sulla pesca e tutela dell’ecosistema acquatico n°8 del 1/4/2014 (edizione 2020).

Art.1 (Finalità) comma 1 cita: La presente legge disciplina la tutela della fauna ittica delle acque interne e d’acqua dolce ……. al fine di concorrere alla conservazione ed al riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici in coerenza con gli obiettivi di qualità ambientale delle acque, di cui alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e di tutela bionaturalistica, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Art. 18. (Autorizzazioni idrauliche e tutela dell’idrofauna) 1. La Regione assicura la tutela dell’idrofauna e dell’ecosistema del corso d’acqua mantenendo, ove possibile, elementi di integrità dell’alveo. La Regione emana disposizioni idonee a individuare i periodi e le località in cui avvengono la frega e la riproduzione dei pesci e le migrazioni delle popolazioni ittiche. (33) 2. Chi intende eseguire lavori negli alvei dei corpi idrici o loro sponde deve presentare istanza alla Regione almeno trenta giorni prima della data di inizio dei lavori. (34) 3. Qualora i lavori di cui al comma 2 abbiano carattere di indifferibilità ed urgenza, l’istanza deve essere presentata almeno cinque giorni prima del loro inizio; per i lavori da realizzarsi in casi di alluvione in corso che metta in pericolo l’incolumità pubblica, nonché per gli interventi di somma urgenza in caso di eventi calamitosi per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza, di eventi potenzialmente in grado di contaminare un sito di cui all’articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni, e interventi imprevisti e non programmati su utenze di interesse pubblico oggetto di concessione, i soggetti che eseguono gli interventi sono tenuti a dare comunicazione alla Regione entro le successive ventiquattro ore dell’avvenuto accesso in alveo, fatte salve le disposizioni dettate da norme di settore. (55) 3 bis. I soggetti di cui al comma 3 sono altresì tenuti a fornire alla Regione entro i successivi trenta giorni una relazione in merito all’intervento eseguito negli alvei dei corpi idrici o loro sponde. (56) 4. In ogni caso gli interventi sul corso d’acqua che possano ridurre in maniera temporanea o permanente la continuità del medesimo prevedono la realizzazione di accorgimenti per il passaggio dei pesci, in conformità alla carta ittica. 5. Chi effettua il prosciugamento provvede a proprie spese: a) al recupero della fauna ittica eventualmente rimasta nel corpo idrico interessato ed alla sua immissione in acque pubbliche o ad altro utilizzo autorizzato sotto il controllo del personale incaricato dalla Provincia; b) al ripristino, secondo le indicazioni della carta ittica, della popolazione ittica preesistente.

Art. 24. (Sanzioni amministrative) (58) 1. Per le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: (dal comma a a j omissis) k) da 1.000,00 euro a 6.000,00 euro per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 18

Specie ittiche protette: volendo andare ad approfondire l’aspetto tutela specie protette (vedi direttiva 92/43/CEE e successive integrazioni) anche alla luce delle precisazioni del Ministero della Transizione Ecologica del 2021-2022, la distruzione del patrimonio ittico presente nelle acque del torrente Lavagna, costituito prevalentemente da specie autoctone citate appunto nei documenti del Ministero, quali anguilla, barbo, vairone, cavedano, lasca, alborella, cobite, va ad aggravare ulteriormente l’aspetto sanzionatorio e penale, ossia la descrizione del danno quale: distruzione o messa a rischio di sopravvivenza di specie protetta, dovrebbe far intervenire “immediatamente” l’ente gestore delle acque (Regione) per gli accertamenti del caso e conseguenti atti amministrativi e penali oltre a far ripristinare nel più breve tempo possibile l’habitat fluviale e la fauna ittica precedentemente presente.

Come vedete le Leggi ci sono, ma non vengono applicate o non si vogliono applicare, in molti casi per superficialità degli uffici competenti, o spesso per carenza di organico, non voglio additare colpe di volontà, ma l’accumulo di pratiche spesso causa disattenzioni e mancati controlli. Questo si va a ripercuotere sul controllo dei lavori in alveo, sui controlli del rispetto quantità pompaggi o derivazioni idrauliche, sui RMV (rilasci minimi vitali) e conseguenti prosciugamenti.

Per cui ci vuole maggiore attenzione della “politica” locale e regionale, maggior dialogo e collaborazione tra le figure che vivono il territorio, esempio tra i sindaci e chi rappresenta i fruitori del sistema fiume (agricoltori e pescatori)……