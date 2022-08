Rapallo: Laura Mastrangelo lascia la Lega - LevanteNews

Fino ad ora sono voci. Certo a Rapallo, dopo il ritiro dalla scena politica di Alessandro Puggioni, già assessore comunale e poi consigliere regionale, le cose nella Lega non vanno bene come hanno dimostrato le polemiche seguite alla nomina del presidente del Consorzio portuale. Oggi in città gira la voce delle prossime dimissioni della consigliera comunale Laura Mastrangelo dalla Lega. La notizia sarebbe questa: Fratelli d’Italia l’accoglierebbe a braccia aperte. Lei avrebbe protocollato oggi in Comune la sua uscita dal partito di Salvini. Ma non è dato sapere se sia intenzionata a passare o costituire un nuovo gruppo o restare almeno al momento indipendente. Maurizio Malerba, commissario della Lega rapallese non smentisce, ma dice di non esserne informato.