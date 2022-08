Rapallo: incendio a Santa Maria, si cerca il responsabile - LevanteNews

Neppure le temperature elevate di questi giorni provocano l’autocombustione. Dove ci sono fiamme c’è stato qualcuno che ha usato fiammiferi o accendino o ha lanciato un mozzicone di sigaretta acceso nell’erba. Anche oggi alle 16 circa, è divampato un incendio a Santa Maria del Campo in Rapallo. L’immediato arrivo dei vigili del fuoco con l’aiuto dei volontari, ha permesso di aggredire, circoscrivere e spegnere il rogo prima che potesse estendersi, favorito dalla vegetazione secca per la siccità che costituisce un’insidiosa miccia. Alle 19.30 circa era stata completata anche la bonifica. I carabinieri forestali sono al lavoro per cercare di scoprire i responsabili.