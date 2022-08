Rapallo: costo immobili, balzo all'ottavo posto - LevanteNews

Secondo l’osservatorio immobiliare turistico, Rapallo ha fatto un grande balzo in avanti nel valore degli immobili, piazzandosi all’ottavo posto in Italia con un valore di 10.500 al metro; preceduta sì da Santa Margherita che però è solo al quinto posto con un valore attribuito di 13,000 al metro quadrato. Portofino che ha in vendita immobili milionari non fa testo.

Certamente i valori indicati non costituiscono la media e sono solo indicativi. Il prezzo dipende da mille fattori (una casa a Paraggi non costa quanto una a San Siro; così come una a Tuja ha un valore diverso da una a San Michele di Pagana); sul prezzo influisce la vista o meno del mare; l’esistenza o meno di giardino, piscina, posti auto; la vicinanza o meno di negozi e servizi.

Il balzo in avanti di Rapallo lo si deve certamente alla riqualificazione di tanti edifici in città, della presenza dell’ospedale e di un depuratore che assicura mare pulito. E tutto questo ha certamente fatto lievitare anche il valore degli edifici oltre la barriera ferroviaria. C’è probabilmente un altro dato che indica un miglioramento della qualità della vita (e del valore degli immobili): la diminuzione negli anni di microcriminalità, teppismo e vandalismo. Fenomeni che si sono spostati in altre piazze anche grazie all’uso diffuso delle telecamere e delle denunce delle forze dell’ordine che limitano la presenza in città di azioni criminali.