Pallanuoto M/ Thomas Tabbiani alla Rari Nantes Camogli - LevanteNews

Dalla Rari Nantes Camogli

Ebbene si, mister promozione è della Rari Nantes Camogli. Un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: 3 promozioni negli ultimi anni, un giocatore semplicemente decisivo. Con grande soddisfazione il club bianconero comunica di aver trovato l’accordo con il forte mancino classe 1997.

“Lo dico, penso che sia stata la trattativa più veloce della mia carriera pallanuotistica“, commenta Tabbiani, “Quando hai la possibilità di ricevere la chiamata del Camogli non puoi dire di no, è una cosa impossibile. Qui c’è tutto: organizzazione, storia, blasone e ambizione. Non potevo fare una scelta migliore. In questi anni mi è stato dato questo simpatico nomignolo di mister promozione, è una cosa simpatica che mi fa sorridere e di cui ne vado fiero. Per me è sempre stato importante poter giocare con un obiettivo chiaro in mente e in queste ultime stagioni è sempre stato così. Dopo aver vinto la A2 con Palermo, Anzio e Bogliasco, vengo a Camogli perchè la società ha le idee chiare e non vedo l’ora di mettere al servizio dei compagni la mia voglia e la mia esperienza. In questi anni ho imparato che i successi si costruiscono soprattutto con il lavoro quotidiano. Conosco bene il gruppo del Camogli e cercherò di portare la mia cultura del lavoro. Ovviamente conosco benissimo Ale Brambilla, con cui ho condiviso lo spogliatoio sino a pochi mesi fa, ma oltre a lui conosco molto bene anche Monari e Bianco. In generale, ogni volta che da avversario ho affrontato il Camogli è stata sempre un’esperienza bellissima e adesso poter difendere i colori bianconeri è veramente un grande orgoglio“.

Le strade di Tabbiani e del Camogli si sono incrociate diverse volte. La più eclatante, forse, fu a giugno del 2019 quando Thomas, in quel campionato alla Telimar Palermo, sconfisse proprio i ragazzi di Temellini nella finalissima per andare in A1.

“Ho un ricordo incredibile di quelle due partite e si, forse, anche qualcosa da farmi perdonare ai tifosi bianconeri. Ricordo una Giuva da togliere il fiato, un clima pazzesco che mi fece venire i brividi. Per me fu una doppia sfida dal sapore speciale. Da ligure cercavo una consacrazione lontano dalla mia regione e quelle due partite rappresentarono tanto per la mia crescita. Tutto questo, però, fa parte del passato. Adesso l’unica cosa che conta è che sono qua pronto a dare tutto per il Camogli. Ho visto la cornice di pubblico presente in gara 2 con la Canottieri e non vedo l’ora di poter giocare spinto dal calore di una tifoseria semplicemente unica“.

Dopo il ritorno di Rossi e gli acquisti di Brambilla e Kovacevic la Rari ha un mancino in più, mister promozione Thomas Tabbiani. Da parte di tutta la famiglia bianconera, benvenuto a Camogli Thomas!