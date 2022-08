Ne: a tavola in Val Graveglia, serata conclusiva estate 2022 - LevanteNews

Dal Comune di Ne

Ieri, 02 Agosto, sulle note di “Trio e Trio” è andato in scena il secondo e ultimo appuntamento di quest’estate 2022, con “A tavola in Val Graveglia”.

Dalle ore 19.30 il ristorante sotto le stelle, allestito in area verde Sandro Pertini, da agriturismi-ristoratori della Valle e dalla Pro Loco Val Graveglia, ha accolto numerosi avventori e, sia gli affezionati “storici”, sia chi ha partecipato per la prima volta alla manifestazione, è stato conquistato dalla genuinità dei prodotti a km 0, sapientemente esaltata dalle abili mani dei cuochi valgraveglini: per gli uni, quindi, una conferma, per gli altri un arrivederci a presto!