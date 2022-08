Da sabato 6 a lunedì 8 a Salto, località a cavallo tra Uscio e Avegno, si festeggia la Madonna della Salute. Oltre i riti religiosi è l’occasione per una sagra con cucina tipica (ravioli, trofie, asado, ripieni etc, etc).

Sabato alle 21 serata con Marco Rinaldi e i suoi “Eroi superbi” raccontati in genovese. Lunedì 8 musica con “I Jolly”.