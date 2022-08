Area Marina Portofino: campi d'ormeggio a fine anno rinnovo concessioni - LevanteNews

A fine anno, l’Area Marina di Portofino emanerà il bando per il rinnovo delle concessioni dei campi d’ormeggio, stabilendo tariffe, comprensive o meno del trasferimento a terra dei passeggeri delle imbarcazioni. Prima sarebbe auspicabile che l’Area marina riordinasse l’esistente sia tenendo conto delle esigenze ambientali come la presenza delle “praterie” di posidonia, ma anche quelle dei diportisti e di chi vive di turismo. Estendendo, se e ove possibile, nuovi aree di ormeggio che probabilmente mitigherebbero gli ancoraggi “fai da te”.

Intanto gli armatori respingono le accuse di chi ritiene che le navi da crociera emettano fumi pericolosi per l’ambiente durante la sosta in rada; le emissioni sarebbero di vapore acqueo e sarà quello che gli esperti della Capitaneria di Porto accerteranno.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Certamente, a parte la buona fede degli ambientalisti, c’è forse chi spera di dirottare le navi da passeggeri in altre località. Dopo il black out post Concordia, Portofino aveva perso traffico a favore della Spezia, delle Cinque Terre e mete toscane.