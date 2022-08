Framura: giovedì 4 a Costa con Babilonia Teatri - LevanteNews

Dall’ufficio stampa

Giovedì 4 agosto 2022, h 21.30 (biglietti €5) a Framura, in località Costa, Piazza Della Chiesa: Babilonia Teatri / Mulinobianco. Back to the green future. Di Enrico Castellani e Valeria Raimondi. Con Ettore Castellani e Orlando Castellani e con Valeria Raimondi, Enrico Castellani, Luca Scotton.

Compagnia conosciuta sia in Italia che all’estero, vincitrice del Leone d’Argento alla Biennale di Venezia e di molti altri premi, Babilonia Teatri porta in scena un lavoro di ricerca sviluppato a partire da una profonda riflessione su tematiche a carattere ambientale e non solo.

Due bambini (figli della stessa coppia d’arte che costituisce la compagnia, Enrico Castellani e Valeria Raimondi), parlano ad una platea di adulti per raccontare il loro punto di vista sul futuro del mondo, e fanno molte domande.

“Partiamo da qui – dichiarano i due registi – da queste domande, che non possono nemmeno essere definite provocazioni, perché sono domande reali, che ci accompagnano e ci assillano, a cui rivolgiamo attenzione a volte e che fingiamo di non udire altre, per costruire uno spettacolo che condiva col pubblico le nostre domande. Per approfondire temi e questioni che ci sono cari. Che non crediamo abbiano una sola risposta, ma che non possiamo accantonare per questa ragione”.

Babilonia Teatri è una formazione entrata con passo deciso nel panorama teatrale contemporaneo distinguendosi per un linguaggio che a più voci viene definito pop, rock, punk. I fondatori del gruppo, Enrico Castellani e Valeria Raimondi, compongono drammaturgie dall’incedere unico, sorta di litanie scolpite nelle contraddizioni dell’oggi, portate in scena con attitudine ribelle. Hanno indagato diverse angolazioni della vita di provincia, cristallizzandola come microcosmo di un dolore universale, affrontato con coraggio. dissacrante. Babilonia Teatri si caratterizza per il suo sguardo irriverente e divergente sull’oggi che mostra i nervi scoperti del nostro tempo. Per uno stile fuori dagli schemi che intende il teatro come specchio della società e della realtà. Attraverso l’uso di nuovi codici visuali e linguistici esprime la necessità e l’urgenza dell’interrogazione, per far emergere conflitti e tensioni, con ironia e cinismo, affetto e indignazione.

Info: Officine Papage – 371/4612350 info@officinepapage.it

www.officinepapage.it