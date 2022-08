Recco: "Voto anticipato, effetti immediati e prospettive" - LevanteNews

Da Gian Luca Buccilli, capogruppo di “Civica”

Il nostro Paese, reso fragile dal covid-19, appesantito da un debito pubblico impressionante e da tassi d’interesse proibitivi, può contare su circa 200 miliardi di euro del piano di emergenza europeo post pandemia di cui è, con la Spagna, il principale beneficiario.

Il professore Mario Draghi, già presidente della Banca centrale europea, a Bruxelles era (ed è) considerato la garanzia di una ritrovata fiducia nei confronti dell’Italia, percepita come l’anello debole dell’eurozona.

Il crollo della coalizione che ha sostenuto Mario Draghi è sopravvenuta a poche ore dai delicati annunci della Bce, che cerca di mettere un freno al calo dei tassi di interesse sui debiti sovrani, per provare a frenare l’inflazione.

La crisi arriva anche perché l’Italia, il cui consumo di gas si basava al 40 per cento sulle importazioni dalla Russia, sta subendo le conseguenze della guerra in Ucraina sulle sue forniture energetiche.

Movimento Cinque Stelle, Forza Italia, Lega (con Fratelli d’Italia) hanno decretato la conclusione dell’esperienza governativa per cui il parlamento più euroscettico della storia d’Italia conviveva con un presidente del Consiglio dei ministri che è l’icona del salvataggio dell’eurozona dopo la crisi finanziaria del 2011, chiamato dal Presidente Sergio Mattarella in soccorso dell’Italia nel febbraio del 2021 per portare il Paese fuori dall’emergenza sanitaria, sociale ed economica, determinata dal covid-19.

La crisi politica italiana è destabilizzante anche per l’Unione, che proprio in questo momento sta mettendo in atto uno storico piano di risanamento finanziato da un debito comune.

La capacità di Mario Draghi di riformare lo Stato italiano e utilizzare i fondi europei per rilanciare l’economia era considerata, soprattutto a Berlino, come una prova della validità di questa solidarietà europea.

Le sue forzate dimissioni, in un momento in cui sono indeboliti altri due pilastri dell’Ue – il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron, il primo dalle conseguenze dell’aggressione russa in Ucraina, il secondo dalla perdita della maggioranza parlamentare – rappresentano un grave shock per il consolidamento dell’Unione e per la sua coesione sulla scena internazionale.

Inoltre, la crisi di governo e lo scioglimento anticipato delle Camere mettono a nudo le estreme tensioni che l’Italia sta vivendo nei rapporti con la Russia.

Dopo aver imposto una ferma politica di sanzioni nei confronti di Mosca, Mario Draghi si è scontrato con le posizioni filorusse dei suoi alleati, in particolare Lega e Forza Italia.

Il possibile ritorno di queste formazioni che in passato sono state molto compiacenti nei confronti di Vladimir Putin, sarebbe uno sconvolgimento politico.

Spetta agli italiani europeisti mobilitarsi al momento del voto e all’Unione europea agire con diplomazia per evitare questo scenario da incubo.