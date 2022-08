Tanti a Recco non sanno neppure dove inizia e dove finisce; quasi invisibile dall’esterno. Alla galleria di Megli, binario a mare, si lavora notte e giorno. Rimozione di binari, traversine, massicciata; canalizzazione delle acque; ricostruzione dei binari devono terminare prima del 4 settembre, giorno previsto per la riattivazione del traffico su entrambi i binari- Proprio per questo alla galleria si lavora senza interruzione.o.

Il fotoservizio è firmato da Andrea Revello