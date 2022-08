Rapallo: torna il premio scrittrice, sponsor la nuova Carige - LevanteNews

La struttura del nuovo premio alla Donna scrittrice, partorito in tutta fretta dall’amministrazione comunale di Rapallo, dirigente Anna Maria Drovandi, assomiglia molto alla vecchia. Ci sarà una giuria di tecnici (costo previsto 14.000 euro); un coordinatore nella persona di Margherita Rubino (8.000 euro) docente universitaria e “studiosa della presenza femminile nel teatro antico e delle riprese nel mondo contemporaneo a dedicato volumi a “Medea contemporanea”; “Antigone” e “Fedra oltre a numerosi articoli contro la violenza contro le donne”. Certamente saprà anche essere un’ottima organizzatrice perché questo è la risorsa che deve possedere, dal momento che non è una giurata. Si chiamerà “Premio Rapallo Bper Banca 2022” e il prossimo anno verrà migliorato. La premiazione avverrà ai primi di dicembre. La ditta Opi srl con sede in via D’Annunzio a Genova, promuoverà il premio. Fino ad oggi sono stati stanziati 49.898 euro; non è ancora dato sapere quanto metterà a disposizione la Banca. L’importante è che il Premio, che si propone di valorizzare il contributo femminile alla cultura del nuovo Paese, diventi noto a livello nazionale.

Nella delibera si parla ancora di pacchi di libri ai giurati e dei tre volumi finalisti alla giuria popolare (di cui si poteva fare a meno) più una quindicina per il Comune. Un premio che si propone nazionale, se davvero ci crede, questi libri li deve ottenere dalle stesse case ediitrici. Se non si comincia male.