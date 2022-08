Rapallo: incontri sotto il campanile, il programma - LevanteNews

Da Alessandra Rotta a nome e per conto della Parrocchia di San Michele di Pagana

Prosegue la rassegna Sotto il campanile nel giardino della Parrocchia a San Michele di Pagana con nuovi temi e proposte. Si comincia il 4 agosto alle ore 21.30 “Voci di speranza dal carcere”. Alessandra Minghetti, pedagoga e responsabile del marketing Digitale di una primaria Banca italiana dialoga con Jhonatan Abd El Malek, ex carcerato, laurea triennale presso l’Università L. Bocconi in Economia Aziendale e Management, e che attualmente è educatore presso la comunità per Minori Kairos di Don Claudio Burgio.

In sette anni, esattamente gli anni di condanna di carcere ridotti con encomio dal direttore del penitenziario di San Vittore dai dodici iniziali, la prospettiva di vita di Johnatan, vita spesa in spazi chiusi e tempi dilatati, cambia completamente. Sette anni di reclusione che acquistano senso solo se impiegati come opportunità perché finchè la libertà non viene tolta non si capisce il valore della vita vissuta appieno. L’incontro con i libri, con la scuola, con la speranza, con Alessandra che lo accompagna alla maturità e lo incoraggia a continuare anche se sa di perderlo per un po’ perché la Bocconi si “frequenta” solo in un carcere diverso da San Vittore. E Johnatan studia, si laurea e ritrova le parole che poi dirà da uomo libero alla presentazione del libro di poesie di Alessandra …milioni di parole che non dico più/ che non so più dire/voglio che tornino da me che mi facciano fuggire/ voglio fuggire lontano con un sacco di parole/ sopravvivere di loro/scappare di prigione correndo piano/ raccogliendo parole prendendole per mano.

Il giorno successivo, il 5 agosto, si potrà fare “un salto nel futuro”. Alle 21.30 un intrigante appuntamento con la scienza: Giorgio Rispoli (Università di Ferrara, Dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione, Sezione di Fisiologia) a colloquio con Leonardo Melossi (già responsabile dipartimento neuroriabilitazione e geriatria Ospedale Mauriziano, Torino)in ricordo di Mattia Serafini.

Intelligenza naturale o artificiale? e se alla fine avesse ancora la meglio una coccinella?

Siamo quotidianamente informati da giornali, televisioni e social network delle mirabolanti prestazioni dell’intelligenza artificiale, dove si paventa un futuro molto prossimo dominato da macchine coscienti più intelligenti di noi.

In questo incontro si dimostrerà come, al contrario, i più avanzati sistemi di “intelligenza artificiale”, che richiedono computer con consumi energetici dell’ordine dei Megawatt e del peso di centinaia di Kg, siano nei fatti molto meno “prestazionali”, per esempio, del sistema nervoso di un insetto, che esprime una “intelligenza naturale” con consumi energetici e peso che sono molti miliardi di volte minori di questi computer. Si discuterà infine brevemente dei vantaggi e dei pericoli della applicazione di questa “non-intelligenza” o “idiozia” artificiale.

Infine domenica 7 agosto alle 17,30 per chi ama il Tigullio com’era, ma soprattutto la fotografia, un appuntamento con un fotografo appena scoperto e con ancora molte cose da raccontare. Immagini, emerse da un archivio privato e tutelato dalla Soprintendenza per il grande valore documentale e testimoniale, recentemente studiate da Alessandra Rotta ed Enrica Melossi; un paziente lavoro di indagine, che ha permesso di riconoscere e collocare le immagini nel tempo e nei luoghi, ha dato origine ad una serie di interessanti mostre itineranti, raccolte in una pubblicazione.

Francis C. Fuerst, ungherese di nascita, europeo di formazione e ligure di adozione è un fotografo che ha attraversato il Novecento raccontando, con il proprio obiettivo, i cambiamenti socio-culturali più profondi compresi tra gli anni Trenta e gli anni Settanta; il suo sguardo attento si posa sia sui più famosi personaggi del turismo internazionale del Tigullio sia sulle persone comuni della Riviera di Levante; le sue sperimentazioni, durate una vita intera, hanno aperto la strada al contemporaneo modo di essere fotoreporter e alle innovative espressioni artistiche degli anni Sessanta.