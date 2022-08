Portofino: Hotel Splendido, via ai lavori per restare leader - LevanteNews

A ottobre, con la chiusura della stagione, l’Hotel Splendido di Portofino inizierà una serie di lavori richiesti per migliorare ulteriormente la struttura di proprietà del gruppo Belmond, specializzato nel turismo extralusso. I lavori, ridimensionati rispetto ad un primo progetto, non dureranno due anni, ma consentiranno la riapertura all’inizio della stagione 2023. Proseguiranno poi negli inverni successivi.

Dopo la concessione già rilasciata da parte del Comune, ora è arrivato anche il via libera da parte del Parco Regionale di Portofino. Nela delibera si legge: “Gli interventi a progetto risultano conformi con le disposizioni normative in quanto prevedono la realizzazione di nuove attrezzature di servizio finalizzate al miglioramento dell’attività turistico ricettiva che non comportano significative modifiche alla sagoma dei corpi di fabbrica esistenti, così come prescritto dal regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del Parco”. I lavori, si ritengono necessari per “la necessità di adeguare il complesso ai nuovi standard 5 stelle lusso alle normative vigenti, con un’importante riqualificazione impiantistica, gli obiettivi di risparmio energetico, sostenibilità e contenimento dei consumi”.