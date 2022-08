Pallanuoto M/ Il docufilm sulla Pro Recco è su Amazon Prime Video - LevanteNews

Dall’ufficio stampa Pro Recco Nuoto e Pallanuoto

Per scaricare un breve spezzone del film https://www.youtube.com/watch?v=sm_Ml8JljSM

Il docufilm “Pro Recco, la leggenda della pallanuoto” è su Amazon Prime Video. Ideato e scritto da Beppe Platania per Lucerna Films, con la regia di Giorgio Molteni, nella pellicola si ripercorre la storia della squadra di pallanuoto più titolata del mondo attraverso la voce dei suoi protagonisti: dalla campagna del cemento, che coinvolse tutta la città e permise alla squadra di iscriversi in serie A1, al primo Scudetto firmato dai ‘sette re di Recco’, simbolo di riscatto di un paese distrutto dai bombardamenti della seconda guerra mondiale, fino ad arrivare ai più recenti trionfi in Italia ed Europa.